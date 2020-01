Vacature Jurist

9 Shares

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functies:



Vac. 42/2019

1 FTE Jurist – Bureau Bestuursondersteuning, Juridisch zaken – (Beleidsmedewerker A)



In de verantwoordelijkheid als jurist bent uw belast met de ondersteuning van het Bestuurscollege en de ambtelijk apparaat, voor wat betreft alle juridische en bestuurlijke vraagstukken. De rol van de jurist valt in een breedspectrum van taken, onder meer; de ontwikkelen van advies, tot het

behandelen van vragen en klachten van personeelsleden en management.

Als juridisch adviseur zorgt u voor het ontwikkelen, bijhouden en aanpassen van juridisch beleid, protocol, regelingen en eiland verordeningen. Daarnaast bent uw verantwoordelijk voor het

leveren, en bewaken van de juridische kwaliteit bij het ontwikkeling en totstandkoming van beleid van alle afdelingen binnen Openbaar lichaam. Tevens brengt uw risico’s op het gebied van relevant wet- en regelgeving in kaart, en houdt toezicht op de naleving.

Hoofdtaken functie:

Regelgeving, uitvoeringsbesluiten, bestuurlijk en juridisch aangelegenheden, vergunningen en verordeningen onderzoeken;

Eenvoudige adviezen opstellen, op verzoek van bestuurscollege of andere directies, of op eigen initiatief.

Juridische expertise beschikbaar stellen aan andere afdelingen en diensten voor wat betreft eenvoudige juridische aspecten van beleidsadviezen

Dossiers managen en organiseren.

Competenties:

Nauwkeurig, zelfstandig en gestructureerd werken

Cijfermatig sterk en dienstverlenend op financieel gebied

Resultaat- en oplossingsgericht denkwijze

Uitstekend probleemoplossend en analytisch vermogen, om problemen te vertalen naar concrete aandacht- en actiepunten;

Vereiste:

Afgerond WO rechten, (daarnaast ben je in bezit van kennis over Caribische Nederlandse wetgeving);

Minimaal 3 jaar ervaring als juridische adviseur.

Redactionele uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.

Kennis en inzicht van bestuurlijk juridische vraagstukken;

Gevoel voor politieke, interculturele, bestuurlijk en maatschappelijk verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden:

Functieschaal 11 minimaal bruto $ 3,536.59 tot maximaal $ 4,599.56 bruto bij een 39,5 uur werkweek. Salarisinschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk 19 januari 2020 richten aan het onderstaande email:

Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius

T.a.v. Unit manager Interne Dienstverlening

Mw. F. Gibbs

Fort Oranjestraat 7, St.Eustatius Dutch Caribbean

Email: personnel.affairs@statiagov.com

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de mevrouw mr.M. Brown- James, legal.affairs@statiagov.com of op Tel + (599) 318 2597.

Voor meer informatie over de vacature of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeel zaken.

Tel: + (599) 318-2931

Email: personnel.affairs@statiagov.com