Vacature Maatschappelijk Werker

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

MAATSCHAPPELIJK WERKER (FT) –Unit Maatschappelijk ondersteuning

De maatschappelijk werker verzorgt casemanagement;

en biedt ondersteuning, begeleiding en coaching aan de sociaal medewerkers (lifecoaches) over casussen, hulpvragen, klachten en problemen; en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende over de kwaliteit en doeltreffendheid van de sociaal medewerkers. De maatschappelijk werker neemt beslissingen over de inhoud van behandelplannen, de wijze waarop de begeleiding vorm krijgt en wordt uitgevoerd, over de inhoud van (sociaal) adviezen, de informatieverstrekking en rapportages.

Tevens speelt de maatschappelijk werker een belangrijke rol bij crisisinterventie door het uitvoeren van een eerste assessment bij meldingen, die via het nog op te richten meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling binnen komen.

Geïnteresseerd? Voor de volledig vacatureteksten kun u terecht op onze website https://www.statiagovernment.com onder jobs. U bent van harte uitgenodigd om te solliciteren via email naar personnel.affairs@statiagov.com tot uiterlijk 26 januari 2020.