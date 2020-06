Vacature Unitmanager Luchthaven St. Eustatius

2 Shares

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Luchthaven Manager

Voor de luchthaven zijn wij op zoek naar een Manager die de dagelijkse leiding voert over de luchthaven. De Luchthaven Manager is verantwoordelijk voor het toezicht op de dagelijkse activiteiten, zorgt voor de veiligheid van de luchthaven, het beheren van huurcontracten en het onderhouden van relaties. De Luchthaven is onderdeel van het cluster Transport en telt 8 voltijdbanen, het personeel werkt nauw samen met beveiliging, brandweer en overige stakeholders van de Luchthaven.

Het Openbaar Lichaam St. Eustatius heeft de koers uitgezet om het eiland meer zelfvoorzienend te maken, door diversificatie van de lokale economie. De lucht- en zeehaven zijn cruciale spelers in deze strategie. In de verdere ontwikkeling en binnen de visie van het eiland is het de uitdaging om de opbrengsten van de twee havens te vergroten. Hierbij moet rekening worden gehouden met de kleinschaligheid en de eigenheid van het eiland, de nationale en internationale ontwikkelingen, wet- en regelgeving en de kansen die het eiland biedt.

Het Openbaar Lichaam heeft de eerste stap gezet in de realisatie van deze visie door de bouw van een nieuw luchthaven terminal en luchtverkeerstoren. De beoogde opleveringstermijn van de nieuw luchthaven is november 2020. Verdere initiatieven worden ontplooid om het aantal vluchten te verhogen de luchthaven verder te commercialiseren. Bij de oplevering van nieuwe luchthaven dienen er nieuw contractuele afspraken gemaakt te worden met gebruikers van de luchthaven.

De Unitmanager Luchthaven is onderdeel van het managementteam en rapporteert rechtstreeks aan de commercieel manager transport. De unitmanager draagt zorg, gezamenlijk met de commercieel manager transport, voor het verder commercialiseren van de luchthaven. De manager is verantwoordelijk voor het beheer van de in de wet- en regelgeving gestelde faciliteiten ten behoeve van het luchtverkeer en de luchthaven gebruikers. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het zo veilig, effectief en ordelijk mogelijk laten verlopen van de diverse luchthavenprocessen.

Hoofdtaken Luchthaven Manager:

Faciliteert het luchthavenpersoneel op een effectieve manier, zodat de werknemers de processen en procedures op de juiste manier kunnen uitvoeren. Dit gebeurt onder meer door alle werknemers te voorzien van de juiste training, certificering, voorraden en uitrusting, noodzakelijk voor een veilige en efficiënte taakuitvoering;

Verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van het luchthaventerrein; tijdig signaleren van (aankomende) gebreken, hiernaar pro-actief handelen en adviseren over duurzame verbeteringen.

Onderhoudt contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport, met betrekking tot de naleving van nationale- en internationale voorschriften op de luchthaven;

Coördineert en bewaakt de uitvoering van het luchthaven onderhoudsplan;

Werkt proactief aan zijn/haar netwerk zoals: de Inspectie, regionale luchthavens, nooddiensten, regionale Kustwacht, ministeries, KNMI en (potentiele) luchthavengebruikers;

Ontwikkelt en onderhoudt de luchthaven conform wet- en regelgeving, teneinde een veilig en efficiënt gebruik van de luchthaven te garanderen;

Coördineert vliegtuigbrandbestrijding en calamiteitentraining met de brandweerdienst en andere openbare veiligheidsinstanties;

De manager Luchthaven is onder anderen verantwoordelijk voor het up to date houden en (laten) bijwerken van het Airport Manual, het Aerodrome Emergency Plan de Letters of Agreement met omliggende luchthavens;

Strategisch directe groei door marketing en promotie van de luchthaven om nieuwe bedrijven en huurders aan te trekken en nieuwe kansen te zoeken;

Coördineert en monitort (bouw-)activiteiten op de luchthaven; zorgt dat de toegewezen verantwoordelijkheden binnen het budget worden uitgevoerd; zorgt voor een degelijke fiscale controle van projecten;

De luchthaven manager is tevens lid van het Airport Safety Committee, het Airport Emergency Committee en heeft zitting in Emergency Support Function 10, van het Island Disaster Committee.

Vereisten:

HBO+ werk- en denkniveau;

Bachelor diploma bij voorkeur in luchtvaartmanagement, transport of bedrijfskunde;

Tenminste vijf jaar managementervaring; bij voorkeur in het vakgebied of een vakgebied gerelateerd aan luchthavenmanagement en uitvoering;

Kennis en het kunnen toepassen van luchtvaartwet- en regelgeving, met name International Civil Aviation Organization (ICAO);

Communicatief sterk en een goede netwerker met lef;

Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift;

Ervaring in het Caribisch gebied is een pré.

Vaardigheden en Competenties:

Je bent in staat om op een respectvolle en professionele manier te kunnen luisteren, analyseren, schrijven en communiceren;

Houdt gedetailleerde bestanden en records bij;

Toont ​​hoge mate van integriteit;

Baseert zijn/haar oordeel op feiten, is in staat om op problemen te identificeren en heeft het vermogen om logisch te redeneren en om geschikte oplossingen aan te dragen;

Organisatorisch vermogen;

Vermogen om effectieve werkrelaties op te bouwen en te onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is gewaardeerd in schaal 11. De inpassing, met een minimaal bruto $3,653.30 tot een maximaal $4,751.34 per maand bij een 39,5-urige werkweek, vindt plaats afhankelijk van ervaring en opleiding. Interne kandidaten hebben bij gelijk geschiktheid voorrang op benoeming.



Solliciteren:

Wilt u solliciteren op de functie van Luchthaven Manager Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien graag uw CV en motivatie tegemoet voor 15 juli 2020. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via email contact opnemen met mevrouw M. Dijkshoorn – Lopes (eilandsecretaris): wnd.islandsec@statiagov.com

U kunt uw brief richten aan het Bestuurscollege van Sint Eustatius

T.a.v Francisca Gibbs

Unit manager Interne Dienstverlening

personnel.affairs@statiagov.com

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeel zaken.

Tel: + (599) 318-2931

Tel: + (599) 318-3234

Email: personnel.affairs@statiagov.com