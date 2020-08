Vacature Bouwkundig Projectmanager Saba

5 Shares

Het eiland Saba, gelegen in het Caribisch gebied, is een bijzondere Nederlandse gemeente. Saba staat bekend om haar prachtige natuur en is een uitstekende duikbestemming. De Mount Scenery is met haar 877 meter het hoogste punt van het Koninkrijk der Nederlanden. Saba heeft een oppervlakte van 13 km2 en telt ongeveer 2000 inwoners. De vier aanwezige dorpen heten The Bottom (hoofdplaats), Windwardside, St. John’s en Zion’s Hill.

Het eilandsbestuur is op zoek naar een:

Bouwkundig Projectmanager

Het eilandsbestuur van Saba staat bekend om haar stabiliteit. Het onderhoudt goede relaties met Nederland en zorgt ervoor dat resultaten bereikt worden in verschillende domeinen. In de organisatie werken mensen samen aan de verdere ontwikkeling van het eiland. Onze collega’s werken aan infrastructuur (luchthaven, haven, watermanagement), openbare werken, planning, vuilnis ophaal- en verwerking, toerisme, maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, landbouw, HRM, ICT, financiën, communicatie, burgerzaken, juridische advisering en verschillende beleidsterreinen. In totaal zijn er ongeveer 180 medewerkers.

Het eilandsbestuur van Saba werkt aan meer zelfvoorziening en economische ontwikkeling, met een focus op duurzaamheid, toegankelijkheid, armoedebestrijding en verbetering van de kwaliteit van het leven. De afgelopen periode heeft de overheid gewerkt aan projecten zoals renovatie van de luchthaven, gescheiden afvalverwerking, faciliteren van een gezonde levensstijl, verbeteren van sociale voorzieningen, training en opleiding van ambtenaren in onder andere leiderschap, projectmanagement en schrijven van beleid.

Hier zeggen we dat het ‘werk in uitvoering is’ omdat er nog zoveel te doen is. Onderwerpen waar we momenteel aan werken zijn: een nieuwe haven, nieuwe schoolgebouwen, marketing van ons eco-toerisme, natuurbehoud, landbouw, training en coaching van personeel, digitalisering etc.

Op de agenda van de komende jaren staan: uitvoering geven aan lopende projecten, samen met Nederland doorgaan met verbetering van de kwaliteit van het leven op Saba, blijvend uitvoering geven aan financieel beheer en integriteit en verder investeren in ons personeel, waarbij we ons richten op het verder professionaliseren van de organisatie door middel van heldere processen, procedures en verantwoordelijkheid nemen.

De positie

Het betreft een functie binnen onze afdeling Planning Bureau. De kleinschaligheid van de team en de veelheid aan projecten maakt dat het werk zeer divers is. We zoeken een bouwkundig projectmanager die met verschillende projecten aan de slag gaat. Denk daarbij aan de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, uitbreiding en renovatie van de scholen, bouw van nieuwe sociale woningen, kassenbouw, het eiland meer orkaan weerbaar maken etc.

Je hebt een rol in alle fases van de bouwprojecten: van de eerste planvorming en het maken van concepttekeningen, tot de aanbesteding en uitvoering. Je onderhoudt contact met alle betrokken partijen (eindgebruikers, collega’s binnen de organisatie, partijen in de uitvoering, ministeries, etc.); je houdt dossiers op orde; je schrijft voorstellen, maakt bouwkundige tekeningen, planningen en voortgangsrapportages en je stuurt op het realiseren van mijlpalen.

Je hebt er plezier in om een grote verscheidenheid aan projecten op een gestructureerde wijze uit te voeren, van papierwerk op kantoor naar het begeleiden van besluitvorming tot het helpen bij de realisatie in de praktijk. Je gaat immers ook naar buiten om toezicht te houden op projecten. Veel van onze projecten doen we in nauwe samenwerking met ministeries in Den Haag en andere partijen. We zoeken iemand die niet alleen inhoudelijk goed is maar die ook een kei is in het samenwerken.

Het profiel

We zoeken een ervaren projectmanager met minimaal drie jaar werkervaring, die beschikt over sterke projectmanagement-, plannings- en communicatievaardigheden. Van jou wordt het volgende gevraagd:

Je beschikt over een opleiding bouwkunde, op minimaal HBO-niveau;

Je kunt bouwkundige tekeningen maken in Autocad en eventueel andere 2D- en 3D-tekenprogramma’s;

Je hebt inzicht en bent inzetbaar in alle fases van bouwprojecten;

Je bent bekend met verschillende projectmanagementmethoden en -technieken;

Je beschikt over organisatorische en administratieve kwaliteiten;

Je schrijfvaardigheid is goed ontwikkeld en het maken van projectmanagementdocumenten en het schrijven van brieven gaat je soepel af;

Je beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen waarmee het betrekken van stakeholders en het sturen van de projecten bij jou in goede handen is;

Je werkt graag oplossings- en resultaatgericht en weet te escaleren wanneer dat nodig is;

Je bent in staat om zowel Engels (Saba is Engelstalig) als Nederlands te schrijven en te spreken met partners in Europees Nederland, zoals de ministeries;

Bij voorkeur heb je ervaring met het werken met Ministeries in Den Haag.

We bieden

We bieden een 39,5-urige werkweek en een lokaal marktconform salaris dat gepaard gaat met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Je kunt tot 28 augustus a.s. solliciteren door je sollicitatiebrief en CV in het Engels (indien gewenst ook in het Nederlands) op te sturen en te richten aan het hoofd HRM, Miguela Gumbs; miguela.gumbs@sabagov.nl.



Eventuele vragen kun je ook mailen naar dit adres. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.