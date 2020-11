37 Shares

Photo:MMBockstael-Rubio

Kralendijk – Scuba Diving’s 2020 Readers Choice Awards rank the world’s best diving and Bonaire ranks #1 in the following categories of Caribbean & Atlantic. ⁠

⁠

Best Shore Diving⁠

Health of Marine Environment ⁠

Best Snorkeling⁠

Best Macro Life⁠

Best Destination for Photography⁠

⁠