Vacature Hoofduitvoerder en Voorman Bonaire

We are HIRING Join our team!

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en lijkt het jou leuk om in een jong, dynamisch en gedreven team te werken met een goede sfeer? Wij hebben momenteel de volgende vacatures:

Hoofduitvoerder (Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij)

Afgeronde HBO-opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek

Minimaal 5 jaar ervaring in de uitvoering van wegenprojecten

Voorman (Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij)

Relevante opleiding op LBO-niveau danwel gelijkwaardig werk-/denkniveau;

Ervaring met het aanleggen, onderhouden en reconstrueren van werken in grond-, water- en wegenbouw;

Kennis met toepassing van materialen en werkmethoden (o.a. tekeningen lezen, meten en uitzetten);

Goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden.

Stuur je sollicatiebrief en CV naar recruitment@caribbean.jajo.com t.a.v. van de HR Manager. Graag in de brief de functienaam vermelden waarop je solliciteert.