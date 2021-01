Vacature Schoolmaatschappelijk Werker Bonaire

3 Shares

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) is op zoek naar een ervaren:

Schoolmaatschappelijk Werker (1fte)

EOZ Bonaire biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. Bij EOZ Bonaire zijn diverse specialisten en deskundigen werkzaam in een multidisciplinair team. De werkzaamheden worden verricht in het primair- en voortgezet onderwijs, Sociale Kanstraject Jongeren (FORMA) en het MBO.

Werkzaamheden

De Schoolmaatschappelijk Werker verleent psychosociale hulp aan leerlingen en studenten en ondersteunt en begeleidt daarbij de ouders, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen. Hij/zij onderhoudt ook contacten met netwerkorganisaties en neemt deel aan multidisciplinair overleg.

Functie-eisen

Relevant afgeronde HBO-opleiding met tenminste 3 jaar ervaring;

Beheersing van het Papiamentu en het Nederlands in woord en geschrift;

Kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) hulpverleningsmogelijkheden;

Kennis van sociale kaart en de hulpverleningsmogelijkheden van Bonaire.

Competenties

De Schoolmaatschappelijk Werker neemt initiatief, is probleemoplossend, heeft inlevingsvermogen, werkt klantgericht, is een “teamplayer”, is flexibel en kan plannen en organiseren.

Uw sollicitatie kunt u via e-mail richten aan: Mevrouw A. Hansen, Directeur Stichting EOZ: info@eoz-bonaire.org

Reageren kan tot 19 februari 2021

Stichting Expertisecenter Onderwijszorg Bonaire (EOZ) ta buska:

UN TRAHADÓ SOSIAL ESKOLAR KU EKSPERENSIA

EOZ ta duna sosten i guia na alumno i studiante ku ta enfrentá problema den desaroyo i enseñansa pa motibu di problema ku siñamentu, komportashon, sosial- emoshonal i/òf personal. Na EOZ tin diferente spesialista ta traha den un tim multidisiplinario. E trabou di EOZ ta den skolnan primario i sekundario, “Sociale Kanstraject Jongeren” (FORMA) i MBO na Boneiru.

Responsabilidatnan

E trahadó sosial ta enkargá ku guia sosial emoshonal di alumno i studiante i tambe ta sostené i guia mayor, dosente, guiadó interno i kordinadó di guia pa ku aserkamentu di problema sosial emoshonal di alumno i studiante. Tambe e trahadó sosial ta mantené kontakto ku instansianan konserní.

Eksigensianan di funshon

Diploma HBO relevante i mínimo 3 aña di eksperensia;

Dominio di Papiamentu i Hulandes por eskrito i verbal;

Konosementu di método i téknika di yudansa profeshonal;

Konosementu di karchi sosial di Boneiru i posibilidatnan di yudansa na Boneiru.

Kompetensia

E trahadó sosial eskolar ta tuma inisiativa, por resolvé problema, tin empatia, ta traha dirigí riba kliente, ta un “teamplayer”, ta flèksibel i tin abilidat di plania i organisá.

Por manda karta di solisitut dirigí na Sra. A. Hansen, direktor di EOZ: info@eoz-bonaire.org

Por reakshoná te ku 19 febrüari 2021