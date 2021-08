Vacature Hoofd Meten en Karteren Bonaire

87 Shares

Kadaster Bonaire houdt van het onoerend goed op het eiland bij, wie welke zakelijke rechten heeft. Daarnaast houdt zij zich bezig met het meten van percelen, bijhouden van Kadastrale gegevens en bijhouden van het Hypotheekregister.

De functie

Als Hoofd Meten en Karteren rapporteer je direct aan de Directeur. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de afdeling Kadastrale Metingen, die de uitvoerende diensten van de organisatie levert, in de vorm van het meten van percelen en het in kaart brengen van situaties. Je zorgt enerzijds voor de verwachte productie en anderzijds voor de stipte naleving van wettelijke voorschriften. Je levert, vanuit de functie, een inhoudelijke bijdrage aan het aansturen en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je zorgt ook voor een actieve bijdrage aan het kennismanagement binnen de organisatie en je treedt, op sommige momenten, op als de vertegenwoordiger van de organisatie.

Jouw profiel

Je hebt een opleiding op HBO-niveau in een voor de functie relevante richting. Daarnaast heb je tenminste 5 jaar relevante werkervaring binnen het Kadaster. Je bent van nature communicatief, klantgericht en een gebalanceerd leider. Je hebt een goede beheersing van zowel de Nederlandse en Engelse taal, als van het Papiamentu. Je bent vlot in de omgang met geautomatiseerde systemen en programmatuur die voor de uitvoering van het werk van belang is. Je hebt kennis over budgetmanagement, je kent de relevante wet- en regelgeving en je het ervaring met projectmanagement.

Solliciteren

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je sollicitatie en CV vóór 15 september 2021 aan: Linkels & Partners T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: harald@linkels.com. Een psychologisch assessment maakt deel uit van de procedure.