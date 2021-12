Vacature Voorzitter Raad van Toezicht Sint Maarten

1 Share

De Organisatie

De Integriteitskamer Sint Maarten heeft tot doel de integriteit binnen bestuursorganen of andere entiteiten van het Land Sint Maarten te bevorderen door het doen van voorstellen, uitbrengen van adviezen en het verrichten van onderzoek bij vermoedens van schendingen van de integriteit. De Integriteitskamer is een vast college van advies als bedoeld in artikel 79 van de Staatsregeling van Sint Maarten en een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Namens de Raad van Toezicht van de Integriteitskamer komen wij graag in contact met ervaren kandidaten voor de functie van Voorzitter van de Raad van Toezicht.

De rol

De Raad van Toezicht houdt volgens de Landsverordening Integriteitskamer toezicht op de doelmatige uitvoering van de taken van de Integriteitskamer en op de rechtmatige en proportionele uitoefening van haar bevoegdheden. Ook behandelt de Raad van Toezicht klachten over de wijze waarop de Integriteitskamer gebruik heeft gemaakt van haar in de Landsverordening toegekende bevoegdheden. De Raad vergadert viermaal per jaar. Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar. Deze periode kan eenmaal worden verlengd.

Uw profiel

U bent iemand met een academisch werken denkniveau, die zijn of haar sporen binnen de maatschappij al ruimschoots heeft verdiend. U beschikt over ruime ervaring op bestuurlijk terrein. Ook heeft u ruime ervaring als toezichthouder. Daarnaast heeft u een uitstekend inzicht in de constitutionele en bestuurlijke verhoudingen binnen het Koninkrijk, alsmede affiniteit met en inzicht in de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke situatie op Sint Maarten. U bent onafhankelijk van instelling en u heeft een sterk ontwikkeld moreel kompas. U bent noch direct, noch indirect gebonden aan de politiek op Sint Maarten. U heeft, bij voorkeur, een uitstekende beheersing van zowel het Engels als het Nederlands.

Uw sollicitatie

Sollicitaties dienen via e-mail te geschieden gericht aan de heer Harald Linkels, via harald@linkels.com vóór 20 December 2021. Aan het bovenstaande e-mail adres kunt u ook eventuele vragen richten.

