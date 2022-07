Dit zijn de meest populaire plekken op Bonaire

Bonaire is een prachtig eiland met veel bezienswaardigheden. Ga op vakantie naar de Caribbean als je graag prachtige natuur te zien krijgt tijdens je vakantie. Ben je van plan om een bezoekje te brengen aan Bonaire en ben je benieuwd wat er allemaal te zien valt? Lees dan verder.

De natuur op Bonaire

Bonaire staat bekend om zijn prachtige natuur. Hier is veel leven te vinden. Bezoek bijvoorbeeld één van de mooiste plekken van het eiland genaamd ‘Lac Bay’. Hier kun je zowel windsurfen als dieren spotten. Als je geluk hebt kom je een zeldzaam Caribisch zeepaardje tegen. Je vindt er ook roggen, kreeften of rode flamingo’s. Om er zeker van te zijn dat je de flamingo’s kunt spotten, is het een aanrader om het Goto-meer te bezoeken. Hier zijn ze namelijk het hele jaar door te vinden. En als dat nog niet genoeg was kun je de dag afsluiten met een wandeling door het Washington Slagbaai Nationaal Park. In dit beschermde landschap leeft onder andere de groene leguaan.

Plaatsen

Natuurlijk wil je diverse plekken op Bonaire bezoeken. Het oudste plaatsje heet Rincon en is erg rustig. Het ligt in een vallei tussen de heuvels in het noorden van het eiland. In de 16e eeuw waren er veel piraten. Zij zochten Rincon op omdat het een beschutte plek is. De grootste plaats van Bonaire is Kralendijk. Hier kun je wandelen over de boulevard. Daarnaast is er een gezellig centrum met winkels, restaurants en duikwinkels. Kralendijk is de perfecte plek om op een watertaxi te stappen of te informeren naar een bootexcursie.

Historische trekpleisters

In het centrum van Kralendijk vind je een klein fort dat zeker de moeite waard is om te bezoeken. De overblijfselen hiervan stammen namelijk uit 1816. Dit maakt het een bijzonder historisch punt om te zien. Een ander bijzondere locatie om te bezoeken is Landhuis Karpata. Dit wordt gerenoveerd, maar vroeger was het een plantage waar aloë vera, houtskool en verfhout werd verbouwd. Op de plantage woonden ook geiten. Deze werden gehouden voor hun huid en vlees. Wist je dat Bonaire ook beschikt over diverse grotten? Deze kun bezoeken met een gids. Vergeet niet je duikbril en snorkel!

Onderwaterleven

Bonaire is dé plek om het onderwaterleven te verkennen. Duiken en snorkelen is een zeer populaire activiteit op dit eiland omdat er zoveel te zien valt. Er leven namelijk minimaal 355 verschillende soorten vissen in deze wateren. Daarnaast kun je ook zeeschildpadden spotten. De zeeschildpadden leggen voornamelijk hun eieren op het onbewoonde eiland Klein Bonaire. De plekken waar deze dieren eieren leggen worden uiteraard beschermd. Een zeer populaire duikplek is Hilma Hooker, de naam van een schip met een berucht verleden. Duik hier en aanschouw koralen en vissen die rondom dit schip leven.

Conclusie

Als je de kans hebt om goedkoop naar Bonaire te gaan is dit een absolute aanrader. Er is zoveel te zien op dit prachtige eiland en er zijn ontzettend veel activiteiten te beleven. De talloze dieren die je hier ziet zullen zeker een goede indruk op je achterlaten.